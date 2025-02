"Komisja miała pełne prawo". Bodnar zabrał głos ws. Ziobry

W poniedziałek po południu rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała PAP o tym, że do prokuratury wpłynął wniosek komisji śledczej ds. Pegasusa ws. zastosowania 30-dniowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Dodała, że we wtorek wniosek zostanie przekazany do analizy od strony formalnej.

Odnosząc się do tych informacji Bodnar przekazał, że "być może trafił on do siedziby Prokuratury Krajowej, ale jeszcze fizycznie go nie dostał". - Ale oczywiście jak go dostanę, to go podpiszę i skieruję do marszałka Sejmu, ponieważ do niego należy teraz przeprowadzenie całej procedury uchylenia immunitetu - zapowiedział.