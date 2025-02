Amerykańskie cło na UE? Nawet 10 proc.

Inne źródło powiedziało "The Telegraph", że "Trump testuje sytuację z Kanadą i Meksykiem, sprawdzając, co może przejść" .

W niedzielę, wracając z posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, Trump powiedział, że cła na UE "na pewno będą miały miejsce" . - Mogę to powiedzieć, ponieważ naprawdę nas wykorzystali – mamy deficyt wynoszący ponad 300 miliardów dolarów - dodał.

Trump skrytykował UE , twierdząc, że "nie biorą naszych samochodów, nie biorą naszych produktów rolnych. Biorą prawie nic, a my bierzemy wszystko: od milionów samochodów po ogromne ilości jedzenia i produktów rolnych".

Dopytywany o szczegóły, nie określił ani potencjalnej stawki ceł, ani terminu ich wprowadzenia poza tym, że ma się to stać "już wkrótce".

Według CNN, Donald Trump mija się z prawdą, twierdząc, że ​​UE nie kupuje amerykańskich produktów rolnych. Według danych rządowych, UE w 2023 roku kupiła w USA produkty rolne o wartości 12,3 mld USD, co czyni ją czwartym co do wielkości rynkiem eksportowym dla amerykańskich produktów rolnych i pokrewnych.