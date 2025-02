Kanadyjczycy wściekli na Trumpa. Tak protestują po jego decyzji

Drew Dilkens, burmistrz kanadyjskiego miasta Windsor, mówił w wywiadzie, że "wydaje się, że Trump chce zrestrukturyzować porządek świata". - Jest gotów zacząć od swojego najbliższego sojusznika... Jeśli jest gotów zrobić to z Kanadą, to co jest gotów zrobić ze wszystkimi innymi? - pytał.