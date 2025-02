Planował ataki ISIS. USA zniszczyły kryjówkę w Somalii

Na koniec wpisu Trump zamieścił bezpośrednią wiadomość "dla ISIS i wszystkich innych, którzy zaatakowaliby Amerykanów". Napisał krótko: "zajdziemy was i zabijemy was".

Do sprawy odniósł się również nowy szef Pentagonu, Pete Hegseth, który poinformował, że według wstępnych ustaleń wielu agentów IS zostało zlikwidowanych. Dodał, że operacja ta znacząco ogranicza zdolności IS do planowania i przygotowywania ataków na obywateli Stanów Zjednoczonych.