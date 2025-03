Prognoza pogody na niedzielę. Od mrozu do 19 stopni

W ciągu dnia w niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przejaśnieniami na północy i zachodzie kraju. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, gdzie termometry pokażą do 19 stopni. Na Pomorzu temperatura wyniesie 12-14 stopni, a w centrum 14-16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie w rejonach podgórskich Podkarpacia porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek lokalnie silne zamglenia lub mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 1 st. C. do 4 st. C., cieplej miejscami na południu od 5 do 7 st. C..