Sześć minut. Rakietę Falcon 9 będzie można zobaczyć nad Polską

"Agencja monitoruje planowany start rakiety. W każdym miesiącu wystrzeliwane są rakiety różnych państw, po czym ich fragmenty wpadają do atmosfery, w większości przypadków spalając się całkowicie. POLSA monitoruje ich trajektorie i wysyła komunikaty, jeżeli mogą one przebiegać nad Polską" - podała w komunikacie Polska Agencja Kosmiczna.

"Warto jednak pamiętać, że na wschodzie Falcon przeleci praktycznie w zenicie. Na zachodzie Polski wzniesie się na ok 50 st., co wciąż jest bardzo dobrym wynikiem i zapewni doskonałe warunki do obserwacji" - podkreślił Wójcicki.