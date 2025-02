Tusk zabrał głos po unijnym szczycie. Stanowcze słowa w kierunku USA

- Stany Zjednoczone to nasz przyjaciel i partner, ta relacja będzie trwała w czasie. Są problemy i różne zapatrywania? Z nimi musimy się uporać i znaleźć rozwiązania, oczywiście broniąc naszych wartości i interesów - dodał Costa.

- Wiemy, że stawka jest olbrzymia, rozmawialiśmy więc o pragmatycznej współpracy z USA. Unia jest gotowa podchodzić w sposób konstruktywny do tych rozmów z administracją Donalda Trumpa. Jeśli zostaniemy uderzeni niesprawiedliwymi działaniami, odpowiemy ze stanowczością . Nie widzimy nic dobrego, co wynikałoby z decyzji Donalda Trumpa wobec Meksyku, czy Kanady - mówiła Ursula von der Leyen.

- Oznacza to więcej wydatków z kasy publicznej (...) - podkreśliła szefowa KE.

- Mogę z wielką satysfakcją powiedzieć, że z punktu widzenia polskiej prezydencji to spotkanie było niezwykle owocne. Intencje co do pełnej solidarności odnośnie podnoszenia obronności były bardzo wyraźne - mówił szef polskiego rządu.