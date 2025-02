Groźby Donalda Trumpa. UE odpowiada

W poniedziałek jednak przekazał on na platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone zawiesiły na miesiąc 25-proc. cła na import z Meksyku.

W kwestii nakładania ceł na UE prezydent USA zapowiedział, że "absolutnie" to zrobi. - Oni nie biorą naszych samochodów, nie biorą naszych produktów rolnych, nie biorą prawie nic, a my bierzemy od nich wszystko - mówił Trump dziennikarzom.

Rzecznik organu wykonawczego UE powiedział, że stosunki handlowe i inwestycyjne bloku z USA są największe na świecie, dodając, że "stawka jest wysoka". - Ogólne środki taryfowe podnoszą koszty prowadzenia działalności gospodarczej, szkodzą pracownikom i konsumentom - podkreślił, ostrzegając, że "taryfy powodują niepotrzebne zakłócenia gospodarcze i napędzają inflację". - Są one szkodliwe dla wszystkich stron - oznajmił.

Premier Francji Francois Bayrou wezwał kraje UE do zjednoczenia się w obliczu groźby ceł ze strony Trumpa. - Jeśli każdy z nas będzie dbał o własne interesy, to znikniemy - stwierdził w rozmowie z "La Tribune". - Mamy karty do gry w obliczu Ameryki Trumpa - dodał, wskazując na francuskie produkty, takie jak samoloty, helikoptery i elektrownie jądrowe, w których Francja "przoduje".