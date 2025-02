Scholz grozi Trumpowi cłami odwetowymi

Pierwszym celem jest jednak osiągnięcie porozumienia z Trumpem. - Zarówno USA, jak i Europa korzystają na wymianie towarów i usług. Jeśli polityka celna teraz to utrudni, będzie to złe dla USA i dla Europy - stwierdził Olaf Scholz. Zasugerował, że UE i USA powinny wznowić rozmowy na temat umowy o wolnym handlu.

Z kolei premier Polski Donald Tusk przestrzegł przed "wdepnięciem w kompletnie bezsensowny konflikt", ale też nawoływał Europę do jedności i solidarności. - To jest być może pierwszy tego typu test na solidarność i jedność Unii Europejskiej w sytuacji bardzo nietypowej, kiedy mamy do czynienia z taką serią zaskoczeń i niespodzianek ze strony najbliższego sojusznika - mówił w Brukseli.

Trump ogłosił ponadto, że może zwolnić Wielką Brytanię z planowanych ceł. Powiedział to dziennikarzom w niedzielę, po powrocie do Waszyngtonu ze swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Choć, jego zdaniem, Wielka Brytania "przesadziła" w kwestiach handlowych, to uważa, że można by uniknąć ceł. Nawiązując do nierównowagi handlowej z Wielką Brytanią, Trump dodał: - Myślę, że da się to naprawić.