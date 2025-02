"Decyzja w trybie nagłym". Ambasador Izraela opuszcza Polskę

Do czasu mianowania nowego ambasadora, obowiązki charge d’affaires w ambasadzie Izraela w Polsce przejmie Bosmat Baruch - informuje "Rzeczpospolita". Gazeta, powołując się na własne informacje, podała, że decyzję o zmianie ambasadora podjął "w trybie nagłym" minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar.

Liwne był ambasadorem w Warszawie od lipca 2022 roku. Zanim został ambasadorem, 12 lipca 2022 roku wręczył listy uwierzytelniające prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. Zanim jednak to się stało, cały proces objęcia przez niego placówki dyplomatycznej w Polsce był wydłużony.

Nominację na stanowiska ambasadora Izraela dyplomata otrzymał bowiem już we wrześniu 2020. Do Warszawy przybył po niespełna dwóch latach - 28 lutego 2022. Wszystko przez to, że - jak mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Michał Wojnarowicz, analityk ds. Izraela - "od 2018 roku Polska i Izrael znajdowały się w bardzo ostrym konflikcie dyplomatycznym".