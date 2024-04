Ambasador w cieniu kontrowersji. Do Polski trafił dopiero po dwóch latach

Wokół Jakowa Liwne, ambasadora Izraela w Polsce, narosło w ostatnich dniach sporo kontrowersji. Do - delikatnie mówiąc - nie do końca odpowiedniej reakcji na izraelski zamach na konwój humanitarny, do jakiego doszło w Strefie Gazy, doszedł wywiad w Kanale Zero.