Ambasador Izraela dostanie notę ze "stanowczym protestem". Będą oczekiwania wobec rządu Netanjahu

Jakow Liwne w rozmowie z internetowym Kanałem Zero zapewniał m.in., że doszło do tragicznego w skutkach wypadku i pomyłki, która mogła się zdarzyć w warunkach wojennych, podczas nocnej operacji. Wyraził też ubolewanie wobec śmierci wolontariuszy, ale nie przeprosił za to, co się stało.