Znamy szczegóły wniosku ws. Romanowskiego. "Miał świadomość zorganizowanej grupy przestępczej"

Fatalna wpadka. Brak upoważnienia Romanowskiego

Podpis pod ofertą ze sprzecznym oświadczeniem to niejedyny problem Romanowskiego. Śledczy ustalili, że Romanowski od 3 listopada 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. "nie posiadał umocowania do wykonywania uprawnień dysponenta Funduszu Sprawiedliwości, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej".