Fortuna na "dzieła" Rydzyka. Za rządów PiS dostał miliony z publicznej kasy [LISTA]

Do wyposażenia muzeum dokładają się również spółki z udziałem państwa i ich fundacje. Ostatnio głośno było o mieczu, który ma trafić do toruńskich zbiorów, a którego zakup sfinansowała Fundacja Enea. Wicepremier Jacek Sasin podczas 30. urodzin Radia Maryja mówił, że miecz jest z czasów Mieszka I., wątpili w to jednak eksperci zajmujący się zabytkową bronią. Wcześniej Sasin wyraził zgodę, by kontrolowany przez państwo Bank Pekao przekazał toruńskiemu muzeum obraz Jana Matejki, który miał w swoich zbiorach. Muzeum dostało także XVII-wieczną zbroję husarską ufundowaną przez Fundację Lotos.