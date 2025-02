Węgierski sąd zatwierdza azyl dla Marcina Romanowskiego

"Władze przeprowadziły postępowanie azylowe i przyznały Marcinowi Romanowskiemu status uchodźcy. Sąd zatwierdził decyzję władz. Osoba zainteresowana może korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się " - napisał węgierski resort sprawiedliwości w odpowiedzi na pytanie Polskiej Agencji Prasowej.

10 stycznia prokurator generalny Adam Bodnar skierował do węgierskiego ministra sprawiedliwości pismo z zapytaniem o aktualny stan sprawy przekazania Romanowskiego do Polski na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania ENA. Węgierski resort sprawiedliwości poinformował wtedy, że sprawa trafiła do sądu stołecznego w Budapeszcie.