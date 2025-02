W czwartek sejmowa komisja regulaminowa zajmie się wnioskami o uchylenie immunitetów Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu – dowiaduje się Wirtualna Polska. To oznacza, że już w tym tygodniu posłowie mogą podjąć decyzję ws. obu polityków PiS. Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa będzie mogła zwrócić się wtedy do sądu z wnioskiem o areszt Zbigniewa Ziobry do trzydziestu dni.