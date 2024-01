Ma pół kilometra średnicy. Wielka planetoidą leci w naszą stronę

Obiekty NEO

Obiekty, które zbliżają się do Ziemi, takie jak planetoidy, są nazywane "obiektami bliskimi Ziemi" lub w skrócie - NEO z angielskiego "Near-Earth objects". Do tej grupy zaliczane są ciała, których orbity przebiegają bliżej niż 1,3 jednostki astronomicznej od Słońca (jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca, wynosząca około 150 milionów kilometrów).