Dramat rozegrał się nad ranem 28 lipca ubiegłego roku. 20-letnia studentka wraz z przyjaciółmi wybrała się na imprezę do jednego z klubów w centrum Warszawy . Tam miała poznać Hiszpana, który zaproponował jej podwiezienie do domu po imprezie.

- Pokrzywdzona, będąc przekonaną, iż ma zostać zawieziona do miejsca zamieszkania, wsiadła do samochodu, który stał zaparkowany przed klubem. Pojazdem podróżowało sześciu mężczyzn - informuje Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Policjanci zatrzymali obcokrajowców. Według nieoficjalnych ustaleń, to Kolumbijczycy w wieku od 20 do 30 lat. Przebywali w Polsce legalnie, pracowali fizycznie w magazynie jednego z dyskontów spożywczych. Pięciu zostało aresztowanych pod zarzutem zbiorowego gwałtu, za co grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Szósty (kierowca) usłyszał zarzut pomocnictwa. Akt oskarżenia przeciwko nim trafił już do sądu.