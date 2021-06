PiS bez większości. Dziwne tłumaczenia rzeczniczki

Poseł Janowska w piątek po południu była gościem programu "Newsroom" WP. Odniosła się w nim do słów rzeczniczki PiS. - Ta decyzja jest ostateczna, ja nie lubię rzucać słów na wiatr. Problem, który był skumulowany, jest cały czas nierozwiązany. Nawet rozmowa nic by w tej kwestii nie zmieniła. Chyba że PiS wróci do korzeni, do swojego programu wyborczego i zacznie go realizować, bo ewidentnie skręcił nie w tę stronę, co trzeba - stwierdziła Janowska. - Mam nadzieję, że odejść z klubu PiS będzie jak najwięcej i wszystkich zapraszam do naszego koła - dodała.