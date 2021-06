Koniec większości PiS. Jak rozłożą się głosy w Sejmie?

- Z całą pewnością nie będziemy siłą opozycyjną totalną. Będziemy przyglądali się merytorycznie wszystkim ustawom, które wpływają i w taki sposób będziemy do tego podchodzili, bez żadnego uprzedzenia do żadnej ze stron politycznych. Mamy wyciągnięte ręce do wszystkich, bo Polska jest naszym wspólnym domem - powiedział podczas piątkowej konferencji poseł Zbigniew Girzyński.