Śmiech ekspertów i aresztowany profesor. Tajemnica projektu za 123 mln zł z NCBiR

10 marca 2023 r., dzień po ogłoszeniu przez Żalka, że odchodzi z ministerstwa. Prawicowe Radio Wnet zaprasza do audycji o aferze w NCBiR Piotra Maziewskiego, prezesa spółki Chime Networks. Maziewski nie przychodzi jednak do studia sam, lecz z Tomaszem N. Chyba nawet prowadzący rozmowę Krzysztof Skowroński nie do końca rozumie, co dokładnie łączy Maziewskiego i N. i po co ten drugi przyszedł do studia w kontekście afery w NCBiR. Tomasz N. jednak przez ponad dziesięć minut opowiada o wyjątkowych zaletach światłowodu, który wynalazł.