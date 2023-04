Naciągał z Mejzą rodziców chorych dzieci. Dostał posadę w PKO BP

- Żartuje pan? Ja nie mogę uwierzyć w taką niesprawiedliwość… Przecież złożyłam zawiadomienie do prokuratury w sprawie oszustwa pana Łukasza Mejzy i pana Franciszka Przybyły. I to śledztwo się toczy. Jak to jest, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tych panów, a pan Przybyła dostaje nową posadę? Chętnie spotkam się z osobą, która zatrudniła go w PKO BP i opowiem, co mnie spotkało z jego strony - mówi Paulina Materna, której córkę Mejza i Przybyła chcieli wyleczyć z nieuleczalnej mukowiscydozy.