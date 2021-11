Jak ludzie Łukasza Mejzy szukali klientów. Wstrząsające relacje rodziców [ŚLEDZTWO WP]

- W folderze był przedstawiony przypadek Tomasza Guzowskiego, rzekomo wyleczonego tą metodą. Była tam mowa o tym, że Guzowski miał też chorobę Addisona (objawami są niskie ciśnienie i niezdolność do wysiłku fizycznego, na tę przypadłość cierpi większość chorych na ALD - red.) a teraz wraca do zdrowia. Okazało się, że to kolejne kłamstwo. Skontaktowaliśmy się na naszej grupie z żoną Guzowskiego i zapytaliśmy o wynik badań. To było we wrześniu. A ona stwierdziła, że dopiero w grudniu zrobią badania. To jakim prawem przed zrobieniem badań twierdzą, że coś wyleczyli? - oburza się mama chorego 15-latka.