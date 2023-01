"To represja". Posłanka traci dwie komisje. Emocje w Sejmie

- To jest, delikatnie mówiąc, żenujące. Pani poseł nie może się powoływać na kwestionowanie tej ustawy przez jakieś organizacje. To nie jest piaskownica. Rozmawiamy o żywotnych interesach Polski. Nikt chyba w Polsce nie ma wątpliwości, że Rosjanie wpływali na wielu polityków, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nawet Donald Tusk mówił, że trzeba wyjaśnić politykę energetyczną Polski w ostatnich siedmiu latach. My w odpowiedzi chcemy komisji, która sprawdzi 15 lat: od 2007 do 2022 r. Chcemy sprawdzić wpływ służb rosyjskich na politykę polską, a pani poseł ma wątpliwości - komentował w Radiu Gdańsk poseł Kazimierz Smoliński.