Gorąco w Sejmie. Posłowie o zmianach Sądzie Najwyższym i Kodeksie wyborczym

- Tych podwyżek można było uniknąć (...). Jest gotowy pakiet propozycji posłanki Pauliny Matysiak. Widzę, że pan, panie ministrze, jest zdezorientowany i chyba nie wie, o co chodzi. Pani posłanka Matysiak na pewno chętnie pana wyedukuje i powie, w jaki sposób to zrobić - mówił Zandberg, zwracając się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.