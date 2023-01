"Łupił kierowców". Zawiadomienie do prokuratury na Daniela Obajtka

Jan Srzeżek zapowiedział, że we wtorek złoży zawiadomienie do prokuratury na prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Prezesowi koncernu zarzuca się, że ceny paliw na koniec 2022 roku były celowo zawyżane. Wszystko po to, by uniknąć efektu podwyżkowego szoku po 1 stycznia, kiedy to VAT na paliwa wrócił z 8 do 23 procent.