Afera o "cuda na Orlenie". Szef stacji benzynowych wskazuje nowy trop

Przypomnijmy początek burzy: w noworoczny weekend PKN Orlen obniżył ceny hurtowe benzyn i oleju napędowego o kilkaset złotych za tysiąc litrów. Dzięki temu nie doszło do spodziewanej podwyżki cen związanej z przywróceniem (także od 1 stycznia 2023 r.) stawki podatku VAT na paliwa z 8 proc. do 23 proc. Na przełomie roku ceny paliw pozostały bez zmian - obiecał to zresztą w trakcie wywiadu w TVP sam prezes Obajtek. Według części ekspertów obniżka cen hurtowych w tak dużej skali to dowód, że wcześniej największy sprzedawca paliwa utrzymywał wysokie marże, a Polacy przepłacali za paliwo. Jak przypomniano, PKN Orlen za pierwsze trzy kwartały zarobił ponad 12 mld zł (danych za cały rok jeszcze nie podano).