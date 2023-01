Skandaliczne zachowanie policjantów. Posłanka ujawnia nowe fakty. "Nie odpuścimy tego"

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, to zeznania młodszego policjanta z komendy w Pruszkowie miały pogrążyć jego starszego kolegę, który popisywał się przed dwoma nastoletnimi dziewczynami i doprowadził do bardzo groźnego wypadku z ich udziałem. Policjant-senior zasłania się L4 i nie chce udzielić wyjaśnień, a posłanki Koalicji Obywatelskiej - po kontroli na pruszkowskiej komendzie - zapowiadają w rozmowie z WP dalsze interwencje w tej sprawie. - Ta sprawa to skandal i nie można jej zostawić - mówi nam posłanka KO Aleksandra Gajewska.