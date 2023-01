Wypadek radiowozu z nastolatkami. Giertych ujawnia nowe doniesienia

- Kazali im uciekać z radiowozu, a mówiąc wprost - kazali im "sp….". Wiedzieli, że zrobili coś złego. Jeżeli nie mieliby nic na sumieniu, wezwaliby do rannych dziewczyn pogotowie itd. A oni myśleli, że sprawa się rozmyje. Nie udzielili pomocy, próbowali ukryć sprawę. Co oni sobie myśleli, co było dla nich ważniejsze? To przecież funkcjonariusze pełnią publiczną służbę i mają służyć obywatelom. Gdyby nawet jechali obok wypadku, to powinni się zatrzymać i udzielić poszkodowanym pomocy. A przecież to oni spowodowali wypadek – podkreśla mec. Roman Giertych.