Radiowóz z nastolatkami wjechał w drzewo. "Zgubiła ich niezrozumiała głupota"

– Zgubiła ich niezrozumiała głupota. Dobrze, że nikomu nic poważniejszego się nie stało. Pojechali na interwencję, a ulegli urokowi młodych kobiet, które zabrali ze sobą do radiowozu. Chcieli im pokazać policyjną robotę, doszło do kolizji, po której od razu powinni zawiadomić służby. Nie zrobili tego, mają teraz spory problem – mówi nam policyjny informator, osoba znająca kulisy sprawy. I jak dodaje, do całej sytuacji nie powinno dojść tym bardziej, że jeden z pruszkowskich policjantów był doświadczonym funkcjonariuszem, mającym za sobą 18 lat służby. Drugi policjant znacznie mniej, bo 10 miesięcy.