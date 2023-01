Sprawa nastolatek w radiowozie. Policjanci wciąż nieprzesłuchani

Policjanci rozbili radiowóz. W środku były dwie nastolatki

Do wypadku doszło w miejscowości Dawidy Bankowe na Mazowszu. Policjanci z Pruszkowa zostali wezwani w poniedziałek wieczorem do pożaru. Po zakończeniu interwencji funkcjonariusze zabrali do radiowozu dwie nastolatki.