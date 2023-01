Nastolatka z rozbitego radiowozu przeszła operację. Matka mówi, jak się czuje

Niejasne okoliczności

Policjanci zabrali dziewczyny z miejsca, w którym doszło do pożaru trawy. Z relacji, do której dotarł Onet, wynika, że one i pięcioro innych znajomych przyjechali samochodami, by posiedzieć w dość popularnej okolicy. Gdy zobaczyli płomienie, postanowili wyjąć z bagażników gaśnice i zaczęli gasić pożar. Na miejscu pojawili się strażacy i dwóch funkcjonariuszy policji.