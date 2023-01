Skandal w policji. Komendant zawiesza dowódcę patrolu

Dziewczyny znalazły się w pojeździe po wezwaniu pomocy do pożaru. Na miejsce przyjechali strażacy oraz policjanci. Mundurowi sprawdzili trzeźwość grupy nastolatków, która wezwała służby. Zaprosili 19-latkę do radiowozu. Dziewczyna nie chciała wejść tam sama, więc poprosiła 17-letnią koleżankę, by jej towarzyszyła. Po chwili, ku zaskoczeniu ich znajomych, policjanci ruszyli w drogę. Niecały kilometr dalej pojazd uderzył w drzewo. Policjantom nic się nie stało, ale pasażerki poważnie ucierpiały. Jak potem zeznały, nie zdołały po drodze zapiąć pasów.