"Wszyscy czekają na prezesa". PiS spieszy się z przełomowym projektem ustawy

I tak premier Morawiecki przystąpił do rozmów z głową państwa. Następnie spotykał się z prezesem Kaczyńskim, próbując ustalić, jak wyjść z impasu. Wreszcie szef rządu postanowił zaprosić na spotkanie samego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, by spróbować przekonać go do wdrożenia proponowanych przez siebie zmian w polskim prawie.