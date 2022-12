Nerwy w PiS. Konsternacja po wywiadzie Kaczyńskiego

Jego wypowiedź na twitterowym koncie Tomasza Sakiewicza została jednak skrócona, co spotęgowało zamieszanie. Politycy PiS, których zapytaliśmy o sprawę, stwierdzili, że naczelny "GP" "podkręcił" i trzeba było interweniować. Jak usłyszeliśmy, Sakiewicz miał otrzymać telefony z PiS z prośbą o szersze przedstawienie wypowiedzi Kaczyńskiego. - Wcześniej brzmiało to niestety tak, jak by prezes celowo chciał uderzyć w premiera, bo to przecież on jest "patronem" tego projektu. Może Sakiewicz celowo chciał Morawieckiego wpuścić na minę? - zastanawia się jeden z rozmówców z obozu władzy.