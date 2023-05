Morawiecki wykpił Ziobrę i zarzucił mu nieudolność. Teraz ziobryści wyciągają "kwity"

Wcześniej Morawiecki publicznie sugerował - niedługo po śmierci zakatowanego Kamilka - że kary w Kodeksie karnym są dziś dla najgorszych zwyrodnialców niedostatecznie ostre. Tym samym dał do zrozumienia, że to Zbigniew Ziobro nie zrobił wszystkiego, by kary dla sprawców najokrutniejszych przestępstw były adekwatne do popełnionego czynu.