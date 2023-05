Wystarczyłby jeden ruch prezydenta. "Andrzej Duda jest zażenowany sytuacją wokół Trybunału"

Co ciekawe, taki pomysł zaczął krążyć wśród polityków PiS w Sejmie, a podchwycili go posłowie opozycji. Mówił o nim m.in. prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Lepiej byłoby, gdyby prezydent Duda wycofał swój wniosek z Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli TK się nie "odkłócił", mija kolejny miesiąc i nie ma rozstrzygnięcia, to prezydent ma pełne prawo, żeby wniosek wycofać. Potem prezydent może ustawę podpisać i następczo skierować [do TK]. Chciałbym, żeby prezydent Duda pochylił się nad tym pomysłem - stwierdził lider ludowców.