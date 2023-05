Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść [OPINIA]

O dziwo, to jeden z niewielu pomysłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, który nie był nadmiernie kontrowersyjny. Większość nawet niechętnych PiS-owi osób przyznawało, że skoro mowa o pełnym składzie, to dobrze dążyć do tego, by naprawdę był on możliwie najpełniejszy.