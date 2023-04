Wielki chaos w sądach. Wojna na górze, obywatele ofiarami [OPINIA]

4:3 w Sądzie Najwyższym

Jeden z sądów jednak postanowił zapytać Sąd Najwyższy, czy tak można. I Sąd Najwyższy, w prestiżowym siedmioosobowym składzie, stwierdził właśnie, że nie można. Stwierdził to co prawda większością czterech sędziów do trzech, ale w końcu, co by nie mówić, demokracja.