PiS może przez to stracić władzę. Decyzja Dudy to ogromny kłopot dla rządu

To już koniec marzeń o wielkiej kasie z Unii? Decyzja Andrzeja Dudy o skierowaniu ustawy sądowej do TK oddala perspektywę wyborczego zwycięstwa PiS. W obozie władzy narasta przekonanie, że przed wyborami nie ma co spodziewać się unijnych pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. - Wyborcy nie wiedzą, co planuje rząd. Widzą chaos - mówi prof. Sławomir Sowiński (UKSW). Działacze PiS też są zaskoczeni.