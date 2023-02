"Politycy PiS skarżą się na brak pieniędzy z UE, ale boją się to powiedzieć". Europoseł ujawnia

Krzysztof Hetman, PSL-Koalicja Polska: Muszę przyznać, że mam spory problem z tym, że zarówno PO, jak i PiS, ciągle mówią o możliwości sfałszowaniu wyborów. Z góry zakładają taki scenariusz. Stawianie takich tez jest jednocześnie przyznawaniem się, że my - jako politycy - nie ufamy polskim obywatelom. Bo dziś PO i PiS zakładają, że Polacy to oszuści i będą fałszować głosowanie. Poza tym takie stawianie sprawy o możliwości fałszerstwa wyników prowadzi do tego, że z dużym prawdopodobieństwem przegrany w wyborach powie, że porażka to wina nieuczciwego głosowania. A to prowadzi do dalszego psucia życia publicznego w Polsce, i dalszego spadku zaufania do instytucji państwa.