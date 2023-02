Rosyjska gospodarka przegrywa wojnę z Ukrainą. "Nie ma środków, by walczyć na równi"

- Rosja nie ma już środków, by walczyć na równi z Ukrainą i jej sojusznikami. To jest moment przełomowy, kiedy Rosja traci przewagę finansową na wojnie - uważa rosyjski opozycjonista Leonid Newzlin. We wpisie na Telegramie przytacza analizę ekspertów rosyjskiego portalu "Poligon-media". Wynika z niej, iż w 2023 roku budżet wojenny Rosji wyniesie do 73 mld dolarów - około 25 mld dolarów mniej niż budżet obronny Ukrainy.