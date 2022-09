"Władimirze, wojna jest już przegrana". Putin miał to usłyszeć od swojego generała

Panika i pogrom u Rosjan, aż miło poczytać

"Putin zapytał, czy takie jest stanowisko Sztabu Generalnego i MON, i od razu otrzymał zapewnienia, że ​​w żadnym wypadku nie jest to oficjalne stanowisko, ale po prostu porażka osoby, która nie chce brać odpowiedzialności za nieudane działania na froncie. Spotkanie trwało nie więcej niż pół godziny. Prezydent milczał ponuro, a reszta wyciskała słowa powściągliwego optymizmu" - opisuje "Generał SVR". Podsumowuje, że to już drugi incydent, w którym wojskowi wyrażali niezadowolenie z sytuacji w Ukrainie w bezpośredniej rozmowie z Putinem. Ma to wynikać, z tego, iż generałowie są już pewni, że staną się kozłami ofiarnymi po klęsce.