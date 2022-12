Putin trafiony w czuły punkt. Ból ma trwać miesiącami, aż zabraknie pieniędzy na wojnę

Siergiej Ławrow popędził na spotkanie z ministrem Indii

Skoro część klientów Rosji zmówiła się, że nie będzie nabijać kabzy Kremlowi, to jak zareaguje reszta? Plan Rosji był taki, aby ropę niesprzedaną Zachodowi sprzedawać Chinom i Indiom. To już się działo. Indie, kraj będący trzecim co do wielkości konsumentem ropy i gazu na świecie, importował z Rosji mniej niż 1 procent całkowitego zapotrzebowania. Tak było przed wojną, w jej trakcie import wzrósł do 20 proc. całkowitego zapotrzebowania tego kraju.