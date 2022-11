Dla nich wojna to wyrwanie się z biedy. Tak Putin kusi pieniędzmi

Na początku wojny ochotnikom proponowano miesięcznie 30 tys. rubli za służbę w armii. Kolejne 30 tys. żołnierz otrzymywał jako dodatek za służbę na froncie. Nie są to oszałamiające pieniądze. W przeliczeniu na złotówki to zaledwie ok. 4,6 tys. zł. Jednak dla mieszkańców syberyjskich czy kaukaskich miasteczek to już całkiem sporo.