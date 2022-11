Absolutna cisza po stronie Ukrainy. To oznacza tylko jedno: szykują kolejną niespodziankę dla Rosjan

Cisza przed burzą

- Blokada informacyjna to standardowe działanie przed każdą większą operacją. Nie wszystko da się ukryć, jednak stopniowe przemieszczanie się mniejszych sił może zmylić przeciwnika co do celu lub kierunku ofensywy. Ukraińcy starają się działać, elastycznie dopasowując strategię i taktykę do rosyjskiego sposobu prowadzenia wojny. To często wymaga zmiany w podejściu do działań ofensywnych – wyjaśnia Jakub Link-Lenczowski, wydawca militarnego magazynu MILMAG.