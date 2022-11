Tak ośmiesza się Flota Czarnomorska. Dla Putina to jest klęska

Widać tutaj pewną niekonsekwencję. Skoro nieco wcześniej ogłoszono, że wszystkie zostały zniszczone, to skąd uszkodzenia? Tego Moskwa nie wyjaśniła. Nieco więcej światła rzucają filmy opublikowane przez ukraińskich żołnierzy. Widać na nich, jak drony przedzierają się przez rosyjską obronę i uderzają we fregatę rakietową projektu 11356R typu "Buriewiestnik" i trałowiec projektu 266M typu "Akwamarin-M". Nie pierwszy raz Kreml kłamie. Nie ma co się dziwić. Ukraińcy kolejny raz ośmieszyli Flotę Czarnomorską.