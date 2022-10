"Szkoda, wielka szkoda". Gen. Skrzypczak tłumaczy, co idzie nie tak

- Przestałem być optymistą co do osiągnięcia znaczącego przełomu przez wojska ukraińskie jeszcze w tym roku. Za dwa-trzy tygodnie wojna utknie w błocie. To źle, bo Rosjanie nie będą już słabli - ocenia sytuację w Ukrainie gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych.