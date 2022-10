Panika wśród Rosjan. "Będzie ofensywa na pełną skalę"

Rosjanin podaje czas "pełnej ofensywy"

"Żołnierz Rosyjskiej Armii Narodowej na linii frontu obwodu chersońskiego rozumie, co ich czeka w najbliższej przyszłości" - przekazał wywiad. Na poczatku rozmowy, Rosjanin mówi o tym, jak się czuje. Następnie mówi, że szykuje się "totalna masakra". - To dopiero początek - zaznacza. Z dalszej części rozmowy wynika, że jego oddział wycofuje się codziennie "o dwa kroki", ale Ukraińcy depczą im po piętach. - Na nasze dwa kroki oni i tak posuwają sie o jeden - mówi wojskowy. Powiedział też, że Siły Zbrojne Ukrainy zbliżają się do miast Bachmut i Awdijiwki. - Za dzień lub dwa odbędzie się ofensywa na pełną skalę – mówi Rosjanin. - Widzimy ich - dodaje.