Padło kolejne miasto w Donbasie. Kluczowe dla logistyki wojska Rosyjskie wojska zajęły miasto Kurachowe w obwodzie donieckim na Ukrainie - informują ukraińskie media, powołując się na projekt DeepState.

Padło kolejne miasto w Donbasie. Kluczowe dla logistyki wojska

Źródło zdjęć: © DeepState, General Staff of the Armed Forces of Ukraine